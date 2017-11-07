В Воронежской области лишили прав мать, поившую 8-летнюю дочь водкой

ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Суд лишил родительских прав жительницу Воронежской области, которая поила водкой свою восьмилетнюю дочь, считая, что спиртное поможет ребенку хорошо спать и избежать простуды, сообщает во вторник прокуратура региона.

В отношении 27-летней жительницы Верхнемамонского района было возбуждено дело по статье "Вовлечение родителем несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ранее суд приговорил женщину к 2,5 годам колонии условно, отметили в прокуратуре.

"Не ограничиваясь привлечением нерадивой матери к уголовной ответственности, были приняты меры по лишению её родительских прав в отношении дочери… Решением суда иск удовлетворен, ответчица лишена родительских прав", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, женщина в своем доме, во время распития спиртного со знакомыми, звала к столу восьмилетнюю дочь и заставляла ее пить водку на глазах своих собутыльников. На замечания она отвечала, что водка "поможет ребенку хорошо спать и избежать простудных заболеваний".