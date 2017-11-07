В Смоленске завели дело на женщину, напавшую на работника психдиспансера

ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело в отношении состоящей на учете в психдиспансере жительницы Смоленска, которая напала с газовым баллончиком на заместителя главного врача и медсестру, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

В отношении женщины 1977 года рождения возбуждено дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

"Из материалов уголовного дела следует, что утром 20 октября 2017 года в психоневрологический диспансер, расположенный на улице Докучаева, пришла женщина, состоящая на учете в указанном лечебном учреждении. Когда мимо подозреваемой проходили работники диспансера, женщина из газового баллончика распылила вещество в лицо заместителю главного врача и медицинской сестре", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Наталья Зуева, мотивы поступка женщины устанавливаются, мера пресечения не избрана. По данным следствия, в отношении подозреваемой назначена психиатрическая экспертиза.