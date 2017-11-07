Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в московском аэропорту Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Пенный ствол подан, готовится атака", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель столичного главка МЧС рассказал РИА Новости, что на минус восьмом этаже аэропорта Внуково тлеет кабель. Как говорится в пресс-релизе Центра управления в кризисных ситуациях Москвы, городские пожарные вместе с коллегами из аэропорта "производят работы по ликвидации тления". Аэропорт работает в штатном режиме.