В Петербурге завели дело после отравления сотрудников универсама "Народный"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили дело после отравления более 20 сотрудников универсама "Народный", сообщается на сайте СК РФ.

Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщало, что вспышка сальмонеллеза зарегистрирована среди работников торгового комплекса "Народный".

"Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации в период с 30-31 октября 2017 года в больницы Санкт-Петербурга более 20 человек по признакам преступления… "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, неустановленные работники петербургской организации, осуществляющие питание сотрудников универсама "Народный", нарушили санитарно-эпидемиологического правила, что повлекло отравление более 20 человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление виновных.