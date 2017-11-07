В Сургуте эвакуировали несколько ТЦ после звонков о "минировании"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя — РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" вслед за Нижневартовском затронули во вторник и крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут, где были эвакуированы посетители и персонал по меньшей мере пяти торговых центров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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По его словам, эвакуация во всех зданиях была проведена практически одновременно около полудня по местному времени (10:00 мск). "Эвакуация, по предварительной информации, была в пяти крупных ТЦ, среди которых "Сити-Молл", "Агора", "Лента". Кинологи работают, проверяют", — рассказал собеседник агентства.

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в свою очередь написал, что в правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании "неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания".

"Несмотря на то, что поступившее сообщение, по данным правоохранительных органов, предварительно является ложным, антитеррористической комиссией города и оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них", — добавил мэр.

Утром во вторник после аналогичного сообщения в Нижневартовске были эвакуированы объекты массового пребывания людей, в частности, школы. По информации муниципальных властей, сообщение о "минировании" поступило в экстренные службы по электронной почте, как предполагается, из Москвы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.