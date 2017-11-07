В Сургуте эвакуировали несколько ТЦ после звонков о "минировании"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя — РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" вслед за Нижневартовском затронули во вторник и крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут, где были эвакуированы посетители и персонал по меньшей мере пяти торговых центров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
10.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.2%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.7%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.4%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в свою очередь написал, что в правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании "неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания".
"Несмотря на то, что поступившее сообщение, по данным правоохранительных органов, предварительно является ложным, антитеррористической комиссией города и оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них", — добавил мэр.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.