Трое детей, пострадавших в ДТП под Керчью, находятся в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Трое детей, пострадавших при лобовом столкновении двух легковых машин под Керчью, находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского министра здравоохранения.

ДТП произошло 4 ноября. В результате аварии, по данным МВД, погибли водитель ВАЗ-2105 и ребенок-пассажир. Травмы получили четверо пассажиров "пятерки", а также водитель и четверо пассажиров Hyundai, в их числе дети. Все пострадавшие дети в тот же день были доставлены санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

"Все трое детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Им была оказана и оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас пациенты находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей", — сказали в минздраве.

По словам собеседницы агентства, речь идет о трех детях двух, трех и девяти лет.

Лобовое столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил выезд на полосу встречного движения. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>