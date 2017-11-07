МАК создал комиссию для расследования крушения Ан-2 в Амурской области

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования крушения самолета Ан-2 в районе поселка Экимчан в Приамурье, где погиб один человек, а еще один получил травмы, сообщается на сайте комитета.

Как сообщалось ранее, в районе поселка Экимчан разбился самолет Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края. Как сообщали РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района, причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя. По данным ЕДДС, самолет упал на пустыре, за поселком, один пилот самолета погиб, второй травмирован.

Следователи рассматривают три основные версии крушения самолета: техническая неисправность, ошибка пилота и плохая погода, сообщает Следственный комитет РФ во вторник.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.