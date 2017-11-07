Жителя Кубани приговорили к пяти годам за подготовку к вступлению в ИГ*

КРАСНОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Суд приговорил жителя Краснодарского края к пяти годам колонии строгого режима за попытку уехать в Турцию для последующего вступления в террористическую организацию "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщает прокуратура Кубани.

В ведомстве отметили, что Северо-Кавказский окружной военный суд с участием гособвинителя прокуратуры Краснодарского края вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя Тимашевского района. Мужчина признан виновным по статье "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

"В суде установлено, что в феврале 2017 года Д., исповедующий идеи радикального ислама экстремистского толка, пытался транзитом из Краснодарского края через Грузию прибыть в Турцию для последующего вступления и участия в террористической организации "Исламское государство"* на территории Сирийской Арабской Республики, однако его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

*Террористическая группировка, запрещенная в России