Аферист похитил у москвички украшения на сумму более миллиона долларов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Аферист заложил в ломбарды коллекцию ювелирных изделий стоимостью 1,2 миллиона долларов, выручив за это 5 миллионов рублей; кольца, серьги и браслеты с бриллиантами он похитил у безработной москвички, которой предложил свои услуги оценщика и продавца украшений, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась женщина, жительница столицы, не работает, которая сообщила, что два года назад один мужчина предложил ей свои услуги оценщика и продавца ювелирных изделий", — рассказал собеседник агентства.

В октябре 2015 года они встретились в одном из небоскрёбов "Москва-сити". Женщина передала "оценщику" кольца с бриллиантами, серьги и браслеты.

"Каждый переданное украшение там стоило больше 10 тысяч долларов, а все вместе — больше 300 тысяч долларов. Однако, буквально на следующий день потерпевшая передала аферисту украшения на куда более значительную сумму — почти миллион долларов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самым дорогим предметом в коллекции москвички было кольцо с белыми бриллиантами и 10-каратным желтым бриллиантом стоимостью больше 380 тысяч долларов. Аферист дал ей расписку, что получил украшения и пообещал произвести оценку в течение трёх дней.

"Он взял украшения стоимостью 1 миллион 200 тысяч долларов США и сдал их в ломбард, получив за это 5 миллионов рублей. Чтобы подтвердить видимость сделанной работы, он отдал женщине 20 тысяч долларов, а остатком распорядился по своему усмотрению и перестал выходить на связь", — сказал собеседник агентства.

Москвичка обратилась с заявлением в полицию только в октября, а 5 ноября афериста поймали. Как сообщил источник, в содеянном он полностью изобличён.