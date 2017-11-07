МАК сформировал комиссию для расследования крушения вертолета в Татарстане

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения вертолета в Татарстане, где погиб один человек, сообщается на сайте комитета.

Утром в понедельник в Татарстане потерпел крушение вертолет Bell 407 с бортовым номером RA 01927, пилот погиб. После крушения СК РФ сообщил, что следователи рассматривают четыре основные версии крушения вертолета: технические неисправности, ошибка пилота, некачественное топливо и плохая погода.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Приволжское следственное управление на транспорте ранее возбудило уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".