В Крыму завели дело после ДТП под Керчью с двумя погибшими

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Керчью, в котором погиб один из водителей и ребенок, сообщает крымское управление МВД.

ДТП произошло 4 ноября. В результате аварии погибли водитель ВАЗ-2105 и ребенок-пассажир, получили травмы четверо пассажиров "пятерки", а также водитель и четверо пассажиров Hyundai, среди которых двое — дети.

Лобовое столкновение произошло из-за того, что водитель машины ВАЗ-2105 совершил выезд на полосу встречного движения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз. Проводятся следственные мероприятия.