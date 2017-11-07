В уральском поселении ввели карантин из-за африканской чумы свиней

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Карантинные мероприятия проводятся в Тимирязевском поселении в Челябинской области, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, также карантин введен в радиусе 100 километров от поселения, сообщил минсельхоз региона.

Как сообщало ГУМЧС России по региону, 3 ноября в одном из личных подсобных хозяйств населенного пункта поселок Тимирязевский зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. В связи с этим решением главы Чебаркульского муниципального района на территории Тимирязевского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным минсельхоза области, возбудитель болезни – ДНК-содержащий вирус – попал в хозяйство вследствие скармливания свиньям пищевых отходов.

"В настоящее время государственной ветеринарной службой Челябинской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий… Так, установлены ограничительные мероприятия – карантин — по африканской чуме свиней на территории Тимирязевского поселения, а также второй угрожаемой зоны – 100-километровая зона от Тимирязевского", — говорится в сообщении.

Минсельхоз уточняет, что для предупреждения возникновения и распространения чумы не следует допускать посторонних в фермерские хозяйства, а всем хозяйствам рекомендуется перевести свиней в режим безвыгульного содержания. Кроме того, рекомендуется отказаться от приобретения и содержания свиней, перепрофилировать деятельность хозяйств на иные виды животноводства, а имеющееся поголовье свиней предоставить для проведения ветеринарной службой клинического осмотра, вакцинаций и исследований, добавляется в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.