Глава совета директоров стройкомпании ДСК-1 стал жертвой мошенничества

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава совета директоров крупной строительной компании "ДСК-1" Владимир Копелев стал жертвой мошенничества в Москве на более чем 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

По его словам, мошенники, используя фиктивные документы, выкупили акции компании-владельца ОАО "ДСК-1", а затем, расторгнув договор, через суд обязали Копелева выплатить 241 миллион швейцарских франков.

"Все началось в 2004 году, когда аферисты завладели пустыми листами с подписями Владимира Копелева. Они подготовили фиктивный договор-купли продажи и на его основании в том же году от имени Копелева "продали" акции компании, владеющей "ДСК-1", на 21 миллион долларов", — рассказал собеседник агентства.

Затем, не позднее 2010 года, аферисты заключили соглашение о расторжении договора купли-продажи акций, в соответствии с которым Копелев должен был выплатить 241 миллион швейцарских франков в срок до июля 2016 года.

"Третейский арбитражный суд на основании поддельных документов утвердил это решение в декабре прошлого года и обязал Копелева выплатить 241 миллион швейцарских франков, что на тот момент составляло более 15 миллиардов 108 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, но подозреваемых в нем пока нет – в материалах речь идет только о "неизвестных злоумышленниках".

Дальнейшую судьбу указанных 15 миллиардов источник не уточнил, но, судя по всему, Копелев их не выплатил. На это указывает то, что, судя по материалам дела, "преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц (мошенников) обстоятельствам".

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Компания "ДСК-1" — один из крупнейших и старейших домостроительных комбинатов в России. Летом 2016 года 97% компании было приобретено финансово-строительной корпорацией "Лидер" путем безденежной сделки. Совокупный портфель проектов ФСК "Лидер" составляет 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.