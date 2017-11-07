Спорткомплекс "Олимпийский" проверяют из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке всех помещений спорткомплекса "Олимпийский" в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
10.6%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.