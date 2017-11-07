Спорткомплекс "Олимпийский" проверяют из-за сообщения о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (284)

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке всех помещений спорткомплекса "Олимпийский" в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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"Поступила информация с угрозой взрыва в спорткомплексе "Олимпийский" по адресу Олимпийский проспект, дом 16", — сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудники экстренных служб уже приступили к проверке помещений здания.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.