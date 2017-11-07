В Кургане двое подростков получили травмы, прыгая на батуте

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после получения травм двумя подростками в батутном центре Кургана, сообщает следственное управление СКР по региону. © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк В Красноярске районный депутат погиб, прыгая на батуте в торговом центре

По данным следствия, 5 ноября вечером девочка 2006 года рождения во время прыжков на "надувной подушке" при приземлении получила травму шеи. Позже в тот же вечер молодой человек 2001 года рождения, совершив прыжок в "поролоновую яму", ударился затылком о ее край. С полученными травмами дети были доставлены в медицинские учреждения, уточняет следствие.

"Следственным отделом по городу Курган начато проведение процессуальной проверки по факту получения травм двумя несовершеннолетними ребятами в помещении батутного парка "Высота" в Кургане. В настоящее время в рамках проведения проверки опрошены пострадавшие и очевидцы", — говорится в сообщении.

После установления лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в парке, а также всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям и принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.

Проведение проверки взято на контроль руководством СУСК.