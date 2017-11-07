В Уфе после звонков о бомбах эвакуировали более шести тысяч человек

УФА, 7 ноя – РИА Новости. Более 6 тысяч человек из 14 развлекательных центров Уфы были эвакуированы в понедельник вечером после сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщил на оперативном совещании во вторник мэр Ирек Ялалов.

По его словам, сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных в общественных местах, в службу спасения города поступали с 20.55 до 01.55 по местному времени.

"Сообщалось, что взрывные устройства были заложены в одном кинотеатре и 13 развлекательных комплексах в Кировском, Октябрьском и Советском районах Уфы. Было эвакуировано 6,1 тысячи человек", — сказал Ялалов. По его словам, экстренные службы города сработали оперативно, вывели людей из зданий быстро.

В пресс-службе МВД РИА Новости пояснили, что полиция провела проверку по этим анонимным сообщениям. "В зданиях опасных предметов не обнаружили", — пояснил представитель ведомства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.