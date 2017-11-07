Под Красноярском госпитализировали шесть пострадавших в ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 7 ноя — РИА Новости. Врачи госпитализировали шестерых из 10 пострадавших в ДТП с автобусом на участке федеральной трассы "Байкал" в Красноярском крае, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального минздрава Зоя Масленникова.

Ранее в МВД сообщили, что утром в районе Бородино рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, в состоянии средней тяжести были госпитализированы четыре человека. По данным ГИБДД, в автобусе находились 34 пассажира.

"Шесть человек госпитализированы в больницу Бородино. Их состояние средней степени тяжести", — сказала Масленникова.

По данным МВД, на месте ДТП сотрудники ГИБДД организовали автобус для обогрева участников автоаварии. На место происшествия выехал начальник краевого ГИБДД Алексей Членов.