В Красноярском крае в ДТП с участием автобуса пострадали четыре человека

КРАСНОЯРСК, 7 ноя — РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на федеральной трассе "Байкал" в Красноярском крае, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, ДТП произошло утром во вторник в районе города Бородино.

"По предварительным данным, автобус ехал из Нижнего Ингаша в Красноярск. В районе Бородино водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Уточняется, сколько было всего людей в автобусе", — сказал Юрченко.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.