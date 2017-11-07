После крушения самолета в Приамурье завели дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. Следственный отдел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ завел уголовное дело после крушения самолета Ан-2 в районе поселка Экимчан в Приамурье и гибели пилота, сообщил РИА Новости руководитель отдела Андрей Самарин.

"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"- часть 2 статьи 263 УК РФ. На месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего",- сказал Самарин РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в районе поселка Экимчан разбился самолет Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края. Как заявили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района, причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя. По данным ЕДДС, самолет упал на пустыре, за поселком, один пилот самолета погиб, второй травмирован. Региональный главк МЧС и власти Приамурья сообщили, что самолет загорелся при жесткой посадке.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, у разбившегося Ан-2 неисправность выявилась сразу после взлета, пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы, по данным центра, самолет упал в 600 метрах от нее.

По информации центра, самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" из города Владивосток, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансайро"