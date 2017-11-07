В Приамурье выживший после падения самолета отказался от госпитализации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. Выживший после падения самолета Ан-2 в Приамурье пилот отказался от госпитализации и уехал из больницы на попутном транспорте, сообщила РИА Новости главный врач ЦРБ поселка Экимчан Светлана Шульга во вторник.
Ранее сообщалось, что в районе приамурского поселка Экимчан разбился самолет Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района, причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя. Региональный главк МЧС и власти Приамурья сообщили, что самолет загорелся в результате жесткой посадки.
По данным центра, самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" города Владивосток, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансайро"