В Приамурье выживший после падения самолета отказался от госпитализации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. Выживший после падения самолета Ан-2 в Приамурье пилот отказался от госпитализации и уехал из больницы на попутном транспорте, сообщила РИА Новости главный врач ЦРБ поселка Экимчан Светлана Шульга во вторник.

"Мужчина 1960 года рождения отказался от госпитализации, состояние у него удовлетворительное, ссадины, ушибы, состояние стресса. Он даже не дал себя осмотреть хирургу, но видимых серьезных травм нет, к нам его доставил попутный транспорт, на нем он и уехал из больницы",- сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в районе приамурского поселка Экимчан разбился самолет Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района, причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя. Региональный главк МЧС и власти Приамурья сообщили, что самолет загорелся в результате жесткой посадки.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, у разбившегося Ан-2 неисправность выявилась сразу после взлета, пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы, по данным центра, самолет упал в 600 метрах от нее.

По данным центра, самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" города Владивосток, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансайро"