Стало известно количество погибших при крушении самолета в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт — РИА Новости. Один пилот погиб при крушении самолета Ан-2 в районе поселка Экимчан Амурской области, второй попал в больницу, сообщили РИА Новости во вторник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района региона.

"Один пилот погиб, еще один доставлен в ЦРБ поселка Экимчан, у него ушиб грудной клетки и множественные ссадины. Самолет перевозил продукты, упал за границей поселка, примерно в 300 метрах на пустыре", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причиной крушения могли стать неполадки в двигатели.

Ранее местные власти и региональный главк МЧС сообщили, что Ан-2 частной авиакомпании, летевший по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края, загорелся в результате жесткой посадки.