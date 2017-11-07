Стало известно количество погибших при крушении самолета в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт — РИА Новости. Один пилот погиб при крушении самолета Ан-2 в районе поселка Экимчан Амурской области, второй попал в больницу, сообщили РИА Новости во вторник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района региона.
Он добавил, что причиной крушения могли стать неполадки в двигатели.
Ранее местные власти и региональный главк МЧС сообщили, что Ан-2 частной авиакомпании, летевший по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края, загорелся в результате жесткой посадки.