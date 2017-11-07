Глава МВД России пообещал назвать заказчиков звонков о "минировании"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что будут названы конкретные заказчики волны телефонных звонков о "минировании" в России, о них будет сообщено дополнительно.
Глава МВД отметил, что сейчас в силу специфики ситуации детали расследования раскрывать еще нельзя.
Также Колокольцев обратил внимание на то, как изменилась цель телефонных сообщений о заложенных бомбах: "Раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство — кто-то, например, опаздывал на рейс или не хотел идти на контрольную в школу, поступали звонки о минировании. Сегодня цель в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности".
Такие изменения, по мнению главы МВД, требуют и иной реакции со стороны силовых ведомств.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.