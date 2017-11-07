Глава МВД России пообещал назвать заказчиков звонков о "минировании"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что будут названы конкретные заказчики волны телефонных звонков о "минировании" в России, о них будет сообщено дополнительно.

"Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно", — сказал Колокольцев в интервью " Известиям ".

Глава МВД отметил, что сейчас в силу специфики ситуации детали расследования раскрывать еще нельзя.

Также Колокольцев обратил внимание на то, как изменилась цель телефонных сообщений о заложенных бомбах: "Раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство — кто-то, например, опаздывал на рейс или не хотел идти на контрольную в школу, поступали звонки о минировании. Сегодня цель в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности".

Такие изменения, по мнению главы МВД, требуют и иной реакции со стороны силовых ведомств.

Ранее в воскресенье источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что правоохранители проверяют информацию о "минировании" трех торговых центров в Москве: "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и "Атриум" в Центральном административном округе. По словам собеседника агентства, порядка 11 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Европейский" и "Дисконт". Кроме того, были эвакуированы люди из Большого театра, ГУМа и гостиницы "Метрополь".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.