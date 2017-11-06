Бывшего замдиректора ФСИН Баринова арестовали по подозрению во взятках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова, подозреваемого в получении взяток при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора "Кресты-2", сообщила объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Срок ареста — до 31 декабря 2017 года. Защита Баринова просила суд ограничиться домашним арестом, залогом в 3 миллиона рублей или подпиской о невыезде.

Как выяснили следователи, с мая по август 2007 года подозреваемый, который курировал строительство "Крестов-2", сообщил гендиректору двух строительных компаний, задействованных в работах, что за "откат" в 12% подпишет документы о выполненных работах.

Вплоть до декабря 2012 года чиновник получил от предпринимателя не менее 110 миллионов рублей. На прошлой неделе Баринова задержали.

Строительство "Крестов-2" за последние годы обросло целым рядом уголовных дел о взяточничестве. Задержаны экс-замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко, которому вменяют взятки на 250 миллионов рублей, уже бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов (ущерб оценен в 160 миллионов рублей), а также несколько бизнесменов, участвовавших в стройке.

"Кресты-2" строятся в Колпино и станут самым большим СИЗО в Европе — они рассчитаны на 4 тысячи мест. Это первый в России изолятор, который оснастят лифтами. По плану, учреждение должны ввести в строй в конце этого года.