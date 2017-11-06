Бывшего замдиректора ФСИН Баринова арестовали по подозрению во взятках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова, подозреваемого в получении взяток при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора "Кресты-2", сообщила объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Как выяснили следователи, с мая по август 2007 года подозреваемый, который курировал строительство "Крестов-2", сообщил гендиректору двух строительных компаний, задействованных в работах, что за "откат" в 12% подпишет документы о выполненных работах.
Вплоть до декабря 2012 года чиновник получил от предпринимателя не менее 110 миллионов рублей. На прошлой неделе Баринова задержали.
"Кресты-2" строятся в Колпино и станут самым большим СИЗО в Европе — они рассчитаны на 4 тысячи мест. Это первый в России изолятор, который оснастят лифтами. По плану, учреждение должны ввести в строй в конце этого года.