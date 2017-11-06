Глава Ингушетии заявил о связи между двумя нападениями на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Участники двух нападений на пост ДПС у поселка Яндаре в Ингушетии, совершенных в октябре и ноябре этого года, были связаны между собой, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Неизвестный мужчина, управлявший автомобилем "ВАЗ-21112", 19 октября совершил наезд на сотрудника полиции на стационарном посту в районе селения Яндаре. После этого водитель, выйдя из машины, с ножом напал на полицейских и ранил двух из них. Нападавшего – жителя города Карабулак застрелили.

Вечером в воскресенье два жителя республики обстреляли сотрудников полиции, дежуривших на этом же посту ДПС. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро полицейских получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован в ходе завязавшейся перестрелки. На месте происшествия были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены.

"Все заказчики и пособники преступления должны быть выявлены в самые короткие сроки. На данный момент уже установлены личности уничтоженных преступников, которые имели связь с Магомедом Мизиевым, напавшим на этот же пост 19 октября текущего года", — приводит слова Евкурова его пресс-служба.

Глава Ингушетии также призвал всех, кто тесно общался с бандитами, добровольно прийти в отделения полиции и поделиться имеющейся у них информацией. В противном случае их привлекут к ответственности за пособничество.

"Евкуров поручил максимально усилить меры безопасности в республике. Он заявил о необходимости проведения имамами соответствующих профилактических бесед в мечетях в целях недопущения втягивания молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность. Он поручил главам администраций муниципальных образований активно подключиться к этой работе", — отмечает пресс-служба.