Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, напавших на пост ДПС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал найти и наказать преступников, причастных к нападению на пост ДПС в Назрановском районе республики.
Евкуров навестил раненных полицейских. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает. Глава республики поручил оказать им квалифицированную помощь и, при необходимости, доставить в Москву. Он также рассказал о погибшем сотруднике.
"Погибшему Исраилу Богатыреву не было и 30 лет. Могу с уверенностью сказать, что все, кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны", — написал он в Instagram.