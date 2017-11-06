Глава Ингушетии пообещал наказать преступников, напавших на пост ДПС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал найти и наказать преступников, причастных к нападению на пост ДПС в Назрановском районе республики.

В минувшее воскресенье вечером неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. После последовавшей за тем перестрелки на территории Назрановского района был введен режим КТО (контртеррористическая операция). По последним данным МВД, пятеро сотрудников полиции получили ранения, один погиб. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Евкуров навестил раненных полицейских. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает. Глава республики поручил оказать им квалифицированную помощь и, при необходимости, доставить в Москву. Он также рассказал о погибшем сотруднике.

"Погибшему Исраилу Богатыреву не было и 30 лет. Могу с уверенностью сказать, что все, кто стоит за этим преступлением, не сегодня так завтра, в любом случае будут выявлены и жестоко наказаны", — написал он в Instagram.