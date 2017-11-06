Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего замглавы ФСИН

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы 7 ноября рассмотрит просьбу следствия о продлении ареста бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, который обвиняется в причинении государству ущерба на 160 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.
По данным следствия, фирма предпринимательницы Марины Дюковой участвовала в закупках, растрата по которым вменяется Коршунову.
Суд 14 сентября арестовал Коршунова до 13 ноября.