Спасатели продолжат искать пропавших при крушении Ми-8 у Шпицбергена

ЛОНГЙИР (Норвегия), 6 ноя — РИА Новости. Российские и норвежские спасатели продолжат поиск пассажиров и членов экипажа разбившегося у берегов Шпицбергена российского вертолета Ми-8 с воды по береговой линии с применением плавсредств, сообщил руководитель оперативного штаба МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов.

"По итогам российско-норвежского совещания принято решение направить основные усилия на поиск по береговой линии с применением плавсредств МЧС России и спасательной службы Норвегии", — сказал Саидов. Он подчеркнул, что сил и средств для проведения поисковой операции достаточно.

Руководитель оперативного штаба МЧС России отметил, что поиск будет проводиться во время отлива, когда существует наибольшая вероятность обнаружения предметов, вынесенных на берег подводными течениями. "Кроме того, будет продолжаться обследование дна Гренландского моря при помощи телеуправляемых подводных аппаратов", — отметил он.

Саидов также добавил, что поиск будет усилен с воздуха. "Поиск будет также осуществляться с вертолета, оборудованного мощными осветительными установками", — сказал глава штаба.

По его словам, спасательная операция существенно осложняется стремительно сокращающимся световым днем в условиях полярной ночи и тяжелыми погодными условиями.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Тело одного погибшего нашли 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета.