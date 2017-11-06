В Ингушетии при нападении на пост ДПС пострадали шесть полицейских

НАЛЬЧИК, 6 ноя — РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб и еще пятеро, а не четверо, как сообщалось ранее, получили ранения в результате нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии в воскресенье, сообщает в понедельник региональное МВД.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье вечером неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. После последовавшей за тем перестрелки на территории Назрановского района был введен режим КТО (контртеррористическая операция). Пятеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.

"В результате нападения на пост один из сотрудников полиции умер при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Ранения различной степени тяжести получили еще пятеро полицейских", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба главы региона сообщила, что жизнь раненых сотрудников полиции вне опасности, их состояние тяжелое, но стабильное.