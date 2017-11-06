В Ингушетии при нападении на пост ДПС пострадали шесть полицейских

НАЛЬЧИК, 6 ноя — РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб и еще пятеро, а не четверо, как сообщалось ранее, получили ранения в результате нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии в воскресенье, сообщает в понедельник региональное МВД.
По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.
"В результате нападения на пост один из сотрудников полиции умер при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Ранения различной степени тяжести получили еще пятеро полицейских", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба главы региона сообщила, что жизнь раненых сотрудников полиции вне опасности, их состояние тяжелое, но стабильное.