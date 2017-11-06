На Алтайском крае завели дело после взрыва газа в жилом доме

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае, где пострадали четыре человека, заявила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

По данным следствия, 5 ноября 2017 в селе Алтайское Алтайского района в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала семья из четырех человек. Мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования четырех человек в результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме в селе Алтайское Алтайского района по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — сказала она.

Установлено, что в этот же день сотрудниками газовой службы выполнялись работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению, добавила Чеснокова.

По ее словам, следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащее оказание услуг и выполнение работ по монтажу газопровода. Расследование уголовного дела продолжается.