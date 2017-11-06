В Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших при нападении на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Состояние полицейских, раненых во время нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, тяжелое, но их жизням ничего не угрожает, в понедельник их навестил глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. После последовавшей за тем перестрелки на территории Назрановского района был введен режим КТО. Один сотрудник полиции погиб. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

"Всего в результате нападения ранения получили четверо полицейских. В понедельник раненных сотрудников ДПС посетил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По словам министра здравоохранения республики, состояние полицейских тяжелое, но стабильное, их жизни ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что глава республики поручил минздраву оказать раненным всю необходимую медицинскую помощь, и в случае необходимости вывезти их на лечение в другие регионы.