В Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших при нападении на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Состояние полицейских, раненых во время нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, тяжелое, но их жизням ничего не угрожает, в понедельник их навестил глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"Всего в результате нападения ранения получили четверо полицейских. В понедельник раненных сотрудников ДПС посетил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По словам министра здравоохранения республики, состояние полицейских тяжелое, но стабильное, их жизни ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что глава республики поручил минздраву оказать раненным всю необходимую медицинскую помощь, и в случае необходимости вывезти их на лечение в другие регионы.