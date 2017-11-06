НАК опубликовал видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии продолжительностью 02:21 минуты. На нем запечатлены оружие и боеприпасы напавших на пост преступников.

Ранее сообщалось, что двое преступников, напавших на пост ДПС в Ингушетии, нейтрализованы, гражданские лица не пострадали. Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. На месте перестрелки были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, говорится в сообщении.