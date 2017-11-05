Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной‍

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Правоохранители завершили проверку в Государственном академическом Большом театре в центре Москвы после звонка о "минировании", взрывное устройство не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что из Большого театра эвакуировали 700 человек.

Из-за анонимных звонков были эвакуированы и другие здания в центре Москвы. Из торгового дома ГУМ вывели около 2,8 тысячи человек, еще более двух тысяч — из гостиницы "Метрополь".

В воскресенье в Москве поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва как минимум в шести торговых центрах, эвакуация затронула более 11 тысяч человек.