В Ингушетии в результате нападения на пост ДПС погиб полицейский

НАЛЬЧИК, 5 ноя – РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. В результате, по предварительным данным, ранения получили три человека, в том числе один сотрудник полиции. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, в ходе перестрелки один бандит нейтрализован, другой был заблокирован в здании, после инцидента в Назрановском районе Ингушетии введен режим КТО.

"По имеющимся предварительным данным, в результате нападения один сотрудник полиции получил ранения, несовместимые с жизнью", — сказал собеседник агентства.