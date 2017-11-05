СК проводит проверку после взрыва газа в жилом доме на Алтае

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Четверо человек госпитализированы с ожогами различной степени тяжести после взрыве газа в жилом доме в Алтайском крае, начата доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

"В селе Алтайское Алтайского района в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала семья из четырех человек. Мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", — сказала она.

Чеснокова добавила, что по данному факту организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственная группа.