В Красноярском крае восстановили нарушенное штормом энергоснабжение

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Электроснабжение в Красноярском крае, где без света оставались более 85 тысяч человек, восстановлено, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Аварийно-восстановительные работы в зоне ответственности "Красноярскэнерго" завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Пятого ноября аварийно-восстановительные работы в зоне ответственности АО "КРАСЭКО" завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго сообщает, что 4 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 30 м/с) на территории Красноярского края происходили отключения электросетей (филиал ПАО "МРСК Сибири" – "Красноярскэнерго"; ТСО – АО "КРАСЭКО").

Без электроснабжения оставались более 85 тысяч человек и 324 социально значимых объекта, сообщается на сайте Минэнерго.

В восстановительных работах участвовали 112 бригад, в которые вошли 335 человек и 135 единиц техники.

Массовые отключения начались ещё в пятницу. Из-за сильного дождя и порывистого ветра в Красноярском крае и Кемеровской области происходили отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях (филиалы ПАО "МРСК Сибири" – "Красноярскэнерго" и "КузбассэнергоРЭС"; ТСО – АО "КРАСЭКО" и ООО "Горэлектросеть").