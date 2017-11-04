Число погибших в ДТП под Керчью увеличилось до двух человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Число жертв аварии под Керчью увеличилось до двух: в керченской больнице №1 скончался один взрослый, находившийся в легковом автомобиле ВАЗ, сообщает крымский минздрав.
На опубликованном в интернете видео, которое снято регистратором одного из автомобилей, видно как автомобиль ВАЗ на большой скорости обгоняет машину, из которой ведется съемка, затем на повороте автомобиль выносит на встречную полосу, и он врезается во встречный транспорт. Все происходит в пределах населенного пункта.
"В больнице №1 Керчи от полученных травм скончался взрослый, который находился в автомобиле ВАЗ", — заявили в минздраве.
Экстренно прооперированы пятеро взрослых и двое детей, которые получили тяжелые травмы. Один ребенок и двое взрослых вертолетом санавиации доставлены в Симферополь, в республиканские медучреждения. Всего в ДТП пострадали 10 человек, ведется расследование.