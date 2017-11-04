Число погибших в ДТП под Керчью увеличилось до двух человек

ДТП под Керчью со столкновением двух машин. 4 ноября 2017

ДТП под Керчью со столкновением двух машин. 4 ноября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Число жертв аварии под Керчью увеличилось до двух: в керченской больнице №1 скончался один взрослый, находившийся в легковом автомобиле ВАЗ, сообщает крымский минздрав.

В субботу в Крыму водитель машины ВАЗ-2105, двигавшийся со стороны поселка Глазовка в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Hyundai. Авария произошла на территории села, в результате ДТП на месте погиб ребенок. Двое детей и восемь взрослых получили травмы.

На опубликованном в интернете видео, которое снято регистратором одного из автомобилей, видно как автомобиль ВАЗ на большой скорости обгоняет машину, из которой ведется съемка, затем на повороте автомобиль выносит на встречную полосу, и он врезается во встречный транспорт. Все происходит в пределах населенного пункта.

"В больнице №1 Керчи от полученных травм скончался взрослый, который находился в автомобиле ВАЗ", — заявили в минздраве.

Экстренно прооперированы пятеро взрослых и двое детей, которые получили тяжелые травмы. Один ребенок и двое взрослых вертолетом санавиации доставлены в Симферополь, в республиканские медучреждения. Всего в ДТП пострадали 10 человек, ведется расследование.