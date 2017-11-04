Под Керчью при столкновении двух машин погиб ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Ребенок погиб при столкновении двух машин под Керчью, двое детей и восемь взрослых получили травмы, сообщает управление МВД по региону.
"В результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2105, водитель и еще четверо пассажиров "легковушки" доставлены в реанимационное отделение больницы", — говорится в сообщении.
Травмы разной степени тяжести также получили водитель и четверо пассажиров автомобиля Hyundai, среди которых двое детей.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Проводится проверка, устанавливаются причины аварии.