МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи с инцидентом в Чите, где девочка повредила позвоночник на уроке физкультуры, заявила, что недопустимо запугивать детей двойками, заставляя выполнять упражнения, потому что на уроке физкультуры главное – это здоровье и безопасность, а не оценка.

В пятницу стало известно, что следователи выясняют обстоятельства инцидента в школе Читы, где, предположительно, на уроке физкультуры ученица третьего класса получила перелом позвоночника. По данным Минобрнауки, за 2016-2017 годы на уроках физкультуры скончались более 200 детей

"Ответственность на уроке в школе за ребенка несет, прежде всего, учитель. И не стоит забывать, что главное на уроке физкультуры – это здоровье и безопасность, а не оценка. Если ребенок не может выполнить какое-то упражнение, не нужно его заставлять, а тем более запугивать двойками. Совершенно недопустимо, чтобы травмированный ученик не получил медицинской помощи и был отправлен домой без сопровождения", — заявила Кузнецова, комментируя ситуацию, ее слова приводит пресс-служба.

По данным аппарата уполномоченного, несмотря на то, что ребенок после инцидента пожаловался на плохое самочувствие, медицинская помощь в школе не была оказана.

"По словам девочки, упражнение ее заставил сделать учитель, угрожая поставить "двойку"…Несмотря на то, что далее ребенок пожаловался на плохое самочувствие, медицинская помощь в учебном заведении ей не была оказана. Только дома на жалобы дочери среагировали родители и отвезли ее в больницу: девочке было трудно дышать и ее тошнило. В больнице был поставлен диагноз "неосложненный компрессионный перелом", — говорится в сообщении.