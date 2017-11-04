В центре Москвы у менеджера отобрали сумку с пятью миллионами рублей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пятеро налетчиков ограбили менеджера на Зубовском бульваре в центре Москвы, отобрав у него сумку с 5 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошёл 3 ноября вечером.

"От менеджера по закупкам одной из компаний поступило сообщение о грабеже по адресу: Зубовский бульвар, 17. Было установлено, что по этому адресу пятеро неизвестных, угрожая мужчине, похитили у него сумку, в которой находились 5 миллионов 50 тысяч рублей и скрылись на двух иномарках", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемых разыскивает полиция.