В Пермском крае возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Следственный комитет завел дело по факту гибели при пожаре в частном доме в Пермском крае двоих детей и двоих взрослых, сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту обнаружения в ходе тушения пожара тел мужчины, женщины и двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 ноября произошло возгорание одноэтажного жилого дома, расположенного в поселке Юго-Камский Пермского края. После тушения пожара в сгоревшем доме были обнаружены тела 41-летнего мужчины, его 39-летней сожительницы, а также их 11-летнего сына и восьмилетней дочери.

Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, установлены и допрошены очевидцы происшедшего.