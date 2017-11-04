В Кузбассе полностью восстановили энергоснабжение после шторма

КЕМЕРОВО, 4 ноя — РИА Новости. Энергетики Кемеровской области устранили последствия штормового ветра и восстановили частично нарушенное электроснабжение в полном объеме, сообщили РИА Новости в региональном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

В ночь на субботу из-за пронесшегося по Кузбассу ветра с порывами 24-27 метров в секунду в нескольких муниципалитетах произошло частичное отключение электроэнергии. Без света осталась часть Новокузнецка, а также Новокузнецкий, Гурьевский, Беловский, Мариинский, Яшкинский районы.

"Пик отключений пришелся на 1.00-2.00 (21.00-22.00 мск), когда без электричества оказались почти 30 тысяч человек. К 14.00 (10.00 мск) энергетики устранили последствия штормового ветра. В итоге к этому часу удалось восстановить электроснабжение в полном объеме", — сказали в ведомстве.

Как отметили в обладминистрации, все работы находились на жестком контроле областного штаба по безопасности электроснабжения во главе с замгубернатора по ЖКХ и дорогам Дмитрием Кудряшовым. Штаб работал совместно с Главным управлением МЧС по области, муниципалитетами, электросетевыми компаниями.

Областные власти также отмечают, что благодаря своевременному прогнозу синоптиков и предупреждениям кузбассовцев оперативными службами о необходимости быть осторожнее в непогоду, никто не пострадал.

"Стихия также практически не нанесла ущерба кровлям: пострадали только две по области. В Мысках повреждено 200 квадратных метров кровли насосно-фильтровальной станции, в селе Топки Топкинского района — 900 квадратных метров кровли школы. Тем не менее, жилищники обследуют все крыши многоквартирных домов", — добавили в департаменте ЖКХ.