СК начал проверку после нападения на журналистов якутского СМИ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после нападения на журналистов интернет-издания "Якутия.инфо", сообщается на сайте СК РФ по региону.

Уточняется, что третьего ноября в СМИ появилась информация о нападении троих человек на сотрудников интернет-издания "Якутия.инфо". Отмечается, что также были опубликованы данные о применении электрошокера.

"Начата процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", — говорится в сообщении.