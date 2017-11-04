Источник: иск Навального по поводу митингов не имеет перспективы

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Иск Алексея Навального к главе государства по поводу проведения митингов не имеет судебных перспектив, заявил журналистам источник в судебной сфере.

"Иск Навального к главе государства по поводу отказа в согласовании проведения митингов по определению не имеет шансов быть принятым к рассмотрению, и, соответственно, не имеет никакой судебной перспективы, поскольку поднятый вопрос находится исключительно в компетенции местных органов власти", — заявил источник.

"Вообще-то понятно, что изначально вся эта тема не имеет никакого отношения к правосудию. С первого взгляда видно, что это бессмыслица", — сказал источник.

"Речь тут идёт о какой-то пиаровской игре, а это не входит в нашу компетенцию", — подчеркнул собеседник агентства.