Издателя и депутата Рудникова подозревают в вымогательстве у главы СУСК

КАЛИНИНГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Депутата и издателя калининградской газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области Виктора Леденева, который признан потерпевшим по делу, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Калининграда, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее сообщалось, что депутат калининградской областной думы и издатель газеты "Новые колеса" Игорь Рудников стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

"По версии следствия, Рудников вымогал у генерала Леденева деньги (50 тысяч долларов) за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева. Потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве является руководитель регионального следственного управления СК России генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев", — сообщили в суде.

Вместе с Рудниковым был задержан бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Дацышин. Следствие полагает, что Дацышин был посредником при передаче денег Рудникову.

Бывший заместитель полпреда в своих показаниях в суде частично подтвердил свою причастность к этому делу. Суд назначил для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 января 2018 года.

В среду журналист "Новых колес" Юрий Грозмани сообщал, что правоохранители провели операцию в редакции газеты, более 10 человек в камуфляже "ворвались в помещение редакции", провели обыск. Журналист добавил, что были изъяты все документы и жесткие диски компьютеров, учредителя газеты допрашивали, а после того, как ему стало плохо, Рудникова госпитализировали.

В Союзе журналистов России в пятницу заявили, что крайне обеспокоены ситуацией вокруг калининградской газеты "Новые колеса" и ее издателя Игоря Рудникова и берут это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, "в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации".

Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе. Публикации неоднократно оказывались в центре скандалов. Рудников также является депутатом калининградской областной думы трех созывов.