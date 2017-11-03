ФСБ задержала участников запрещенного движения "Артподготовка"*

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали членов запрещенного движения "Артподготовка"*, планировавших организовать массовые беспорядки в Москве, сообщили в спецслужбе.

Задержанные планировали устроить волнения четвертого и пятого ноября — они собирались нападать на полицейских и поджигать административные здания. Сообщается, что у экстремистов изъяли пятнадцать коктейлей Молотова. Ячейки "Артподготовки"* действовали в Московском регионе, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.

Движение "Артподготовка"*, как и одноименный интернет-проект, было создано политиком Вячеславом Мальцевым для "организации в России "революции", отметили в ФСБ. Мальцев, против которого в июле было заведено дело об экстремизме, покинул страну, опасаясь ареста.

Активисты "Артподготовки"*, оставшиеся в России, организовали группы для проведения акций, который вызвали бы большой общественный резонанс и способствовали дестабилизации социально-политической обстановки в стране, рассказали в ведомстве.

Кроме того, в пятницу были задержаны лица, призывавшие через интернет в День народного единства организовать беспорядки в Томске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ региона. К какой организации принадлежали экстремисты, не раскрывается, силовики называют ее "деструктивным общественным движением".

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими также зафиксировали распространение "публичных призывов к экстремистским акциям".

"В период празднования Дня народного единства в Томске члены структуры планировали организовать массовые беспорядки в местах наибольшего скопления граждан. Задержаны основные организаторы", — говорится в сообщении УФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет тюремного заключения по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

В октябре Красноярский краевой суд признал "Артподготовку"* экстремистским движением и запретил ее деятельность на территории России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.