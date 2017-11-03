В калининградском пункте приема металлолома оставили действующие гранаты

КАЛИНИНГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Неизвестные оставили действующие боеприпасы в пункте приема металлолома в Калининграде, вызванные на место взрывотехники обследовали предметы, сообщила в пятницу пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на пункте металлолома обнаружили ящик с боеприпасами. Незамедлительно прибыв на место, полицейские и взрывотехники ОМОН управления Росгвардии обследовали находку и идентифицировали 17 гранат от гранатомета и две противотанковые гранаты", — говорится в сообщении.

Обследование показало, что в двух ручных гранатах остались взрывчатые вещества. Как отмечают в управлении, боеприпасы не сработали, и никто не пострадал по счастливой случайности.

Сотрудники оцепили территорию и вывезли боеприпасы для последующей утилизации.