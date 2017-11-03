В Брянске задержали пять "теневых" банкиров

БРЯНСК, 3 ноя – РИА Новости. Полиция в Брянске задержала пять подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила около 30 миллионов рублей, сообщает УМВД по региону.

"В Брянске полицией задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности. Как установлено в ходе расследования, прибыль от незаконной банковской деятельности составила около 30 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Региональные сотрудники УМВД и ФСБ установили причастность пяти жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

По версии следствия, подозреваемые обналичивали денежные средства за комиссионное вознаграждение, не имея при этом лицензии.

Они использовали расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. По предварительным расчетам, за три года подозреваемые произвели "теневых" финансовых операций на сумму свыше 647 миллионов рублей, доход от которых превысил 29 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей", санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, три других будут находиться под подпиской о невыезде, отмечает ведомство.