В Брянске задержали пять "теневых" банкиров

БРЯНСК, 3 ноя – РИА Новости. Полиция в Брянске задержала пять подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила около 30 миллионов рублей, сообщает УМВД по региону.
Региональные сотрудники УМВД и ФСБ установили причастность пяти жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
По версии следствия, подозреваемые обналичивали денежные средства за комиссионное вознаграждение, не имея при этом лицензии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей", санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, три других будут находиться под подпиской о невыезде, отмечает ведомство.