СК предъявил обвинение по делу об убийстве советника главы Электростали

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве советника главы городского округа Электросталь, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Подмосковный главк СК России сообщил ранее, что тело 29-летней женщины с множественными ножевыми ранениями было найдено 31 октября в одном из частных домов в подмосковном Ногинске.

"Отделом по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство")", — говорится в сообщении.

Мужчина сознался в содеянном и признал свою вину, отметили в ведомстве. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

На официальном сайте администрации Электростали опубликовано сообщение о гибели Дарьи Туркиной. Как отмечается, ее жизнь трагически оборвалась на 30-м году. Представители администрации выразили свои соболезнования родным и близким погибшей.