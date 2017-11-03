Дознаватели МЧС выясняют причину пожара в Пушкинском музее

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 3 ноября 2017

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дознаватели столичного главка МЧС устанавливают причину и виновников пожара в одном из зданий музея имени Пушкина в центре Москвы, сообщил журналистам замначальника Главного управления МЧС РФ по Москве Сергей Желтов.

"На месте работают дознаватели. Устанавливается причина пожара и виновные лица", — сказал он.

По его словам, пожар потушили на площади 40 квадратных метров, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что более 30 человек были эвакуированы в пятницу днем из-за пожара на крыше одного из зданий музея, движение по улице Волхонка было перекрыто. По данным пресс-службы музея, возгорание произошло в отделе личных коллекций, где не было выставок.

Как говорится на сайте музея, горевшее здание сейчас используется под временные фондохранилища ГМИИ имени Пушкина, в связи с этим основная экспозиция отдела личных коллекций закрыта до 2019 года. Кроме того, в здании время от времени проходят лекции.

Музейное собрание отдела личных коллекций насчитывает свыше семи тысяч произведений русского и западноевропейского искусства XV-XX веков: живопись, графика, скульптура, прикладное искусство и художественная фотография.