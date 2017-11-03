Экспонаты Пушкинского музея при пожаре не пострадали

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Отделе личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина, где в пятницу произошло возгорание, до 2019 года находится фондохранилище; в нем из-за пожара ни один их экспонатов не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Как говорится на сайте музея, сейчас здание используется под временные фондохранилища ГМИИ им. А.С. Пушкина, в связи с этим основная экспозиция Отдела личных коллекций закрыта до 2019 года. Кроме того, в здании время от времени проходят лекции.

"Последняя выставка закрылась в Отделе личных коллекций (ОЛК) 17 сентября. В здании до 2019 года находится фондохранилище, в котором из-за пожара ничего не пострадало", — сообщили в пресс-службе музея.

Пожар на крыше ОЛК полностью локализован, сообщили РИА Новости в МЧС.

Музейное собрание Отдела личных коллекций насчитывает свыше семи тысяч произведений русского и западноевропейского искусства XV-XX веков: живопись, графика, скульптура, прикладное искусство и художественная фотография.

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